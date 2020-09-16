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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 16 أيلول 2020 02:55 م

نائب: حسم الدوائر المتعددة الأسبوع المقبل

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 اكد عضو مجلس النواب فيصل العيساوي، الاربعاء، ان الية توزيع الدوائر المتعددة ستحسم الاسبوع المقبل عبر التصويت داخل مجلس النواب.

وقال العيساوي في تصريح ان “الكتل السياسية وضعت ثلاثة اراء لحسم الدوائر الانتخابية الاول هو ان يكون العراق دائرة واحد والثاني بان تكون المحافظة من ثلاث الى خمسة دوائر اما الرأي الثالث فهو احتساب كل نائب دائرة انتخابية”، لافتا الى ان “الكتل لم تحسم الخلاف حتى الان ولم تختار اي الية محددة”.

واضاف ان “الاسبوع المقبل ستقوم رئاسة البرلمان بعرض المقترحات للتصويت والذي سيمرر بالتصويت هو من سيكون الاختيار الاجدر”، مبينا ان “مجلس النواب لا يمتلك خيار لحسم الية توزيع الداوئر الانتخابية سوى التصويت”.

واكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، في وقت سابق، ان الخلافات السياسية بشأن الية توزيع الدوائر الانتخابية لا تزال قائمة حتى الان.
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أخر تعديل: الأربعاء، 16 أيلول 2020 03:24 م
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