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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 16 أيلول 2020 02:36 م

العراق يدعو ألمانيا إلى افتتاح قنصلية في البصرة

فؤاد حسين
التقى وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الألماني نوربت روتغن، وبحث الجانبان التطورات السياسية والامنية بالمنطقة فضلا عن سبل مواجهة وباء كورونا. 

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين استقبل السيّد نوربت روتغن رئيس لجنة العلاقات الخارجيّة في البرلمان الألمانيّ (البوندستاغ)". 

وبحسب البيان، "بحث الجانبان التطوّرات الأمنيّة والسياسيّة بالمنطقة، مُشِيدين بنقاط الالتقاء والتعاون التي تجمع العراق وألمانيا ولاسيّما في مُواجَهة فلول تنظيم داعش الإرهابيّ". 

وأكد حسين، على "أهمّية الدور الألمانيّ في مكافحة الارهاب"، داعياً "ألمانيا إلى مُواصَلة دعمها للعراق عبر تقديم الدعم الاستخباريّ والتقنيّ وتدريب القوات المسلحة العراقية بمُختلِف تشكيلاتها، كما تطرّق الجانبان إلى سُبُل وُجُهود مُواجَهة جائحة كورونا، وإمكانيّة الإفادة من التجربة الألمانيّة في هذا المجال". 

وبشأن الانتخابات المبكرة، أشار وزير الخارجية إلى "استعدادات الحُكُومة العراقيّة لتنظيم الانتخابات وفق معايير وشُرُوط تُعِيد ثقة الشعب العراقيّ بجدوى المُشارَكة السياسيَّة". 

ودعا حسين "الجانب الألماني لأن يكون له تمثيل قنصليّ بمحافظة البصرة؛ لأهميتها الاقتصاديّة والتجاريّة، وأبدى الجانب الألمانيّ تأييده لذلك، وعزم البرلمان الألمانيّ على دعم مساعي حكومته في هذا الصدد". 

وأعرب وزير الخارجية، "عن شكره للجانب الألمانيّ، والتحالف الدوليّ لمُحارَبة تنظيم داعش الإرهابيّ لمواقفهم الداعمة للعراق في مجال تحقيق الأمن والاستقرار". 
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