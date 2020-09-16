كوجر عن موازنة 2021: تقشفية وستكون سنة صعبة جدا على العراقيين إذا بقيت أسعار النفط منخفضة

قال عضو مجلس النواب جمال كوجر، إن بداية الإصلاحات الحقيقية ستكون مع موازنة 2021 وهذا يعني أن رئيس الوزراء يريد تصويت البرلمان عليها لتكون بمثابة التفويض عبر درج فقرات الاصلاح في قانون موازنة 2021.



وأضاف، أن "رئيس الوزراء ابلغ البرلمان بإرسال مسودة ورقة الاصلاح الحكومي التي وعد بها نهاية الشهر الحالي، تعقبها ورقة اخرى منتصف الشهر المقبل، على ان يتم تأجيل تطبيق تلك الاصلاحات الى بداية العام المقبل".



وبالعودة إلى موازنة 2021، أوضح كوجر، أنها "تقشفية وستكون سنة صعبة جدا على العراقيين اذا بقيت اسعار النفط منخفضة في ظل جائحة كورونا لذلك ستكون متعبة جدا وذات عجز كبير وديون كثيرة"، مبينا أن "الحكومة تحت ضغط شديد من الاحزاب والشارع فضلا عن الوضع الاقتصادي الصعب".



وعن موازنة 2020، أوضح عضو مجلس النواب، أن "مجلس الوزراء سينتهي منها نهاية الاسبوع الحالي ويفترض ان تكون هناك جلسة للبرلمان الاسبوع المقبل بشأنها".