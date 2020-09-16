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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 16 أيلول 2020 12:37 م

العراق يسلم الكويت رفات نحو 20 كويتياً

رفات
تسلمت السفارة الكويتية في العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، من الحكومة العراقية 21 رفاتا يُعتقد أنها لأسرى كويتيين فقدوا عام 1990 .

وقالت السفارة في بيان، إنه "استمرارا للجهود المبذولة بملف الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى من خلال آلية عمل اللجنتين الثلاثية والفنية الفرعية المنبثقة عنها الدوليتين التي تترأسهما اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعضوية كل من دولة الكويت وجمهورية العراق والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وجمهورية فرنسا بالإضافة إلى بعثة الأمم المتحدة لمساندة العراق ( يونامي ) - بصفة مراقب .

وأردف البيان أنه "يتم اليوم نقل وتسليم رفات يعتقد بأنها تعود لأسرى ومفقودين كويتيين عثر عليهم في بادية السماوة بناء على المؤشرات الأولية".

ونوه البيان إلى أنه سيتم إجراء عمليات الفحص الجيني والاستعراف لتلك الرفات في دولة الكويت من خلال الإدارة العامة للأدلة الجنائية لمطابقة النتائج مع قاعدة بيانات الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى".
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أخر تعديل: الأربعاء، 16 أيلول 2020 12:38 م
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