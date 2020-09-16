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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 16 أيلول 2020 12:29 م

الكعبي: البرلمان سيكون له موقف حازم من تعيينات الكاظمي

حسن الكعبي

قال رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعاد نظام المحاصصة مرة أخرى والفتح أكد رفضه.

وأضاف أن هناك بعض الأسماء من المعيين الجدد عليهم ملفات فساد وأن الكاظمي خرق الدستور بتعيينه بعض الدرجات العليا.

وأوضح الكعبي، أن البرلمان سيكون له موقف حازم من تلك التعيينات وأن أغلب الكتل السياسية رفضت مبدأ المحاصصة وعلى الكاظمي إعادة هيبة الدولة.

وبين أن تعيينات الدرجات الخاصة من صلاحية البرلمان ولا يحق لرئيس الوزراء ذلك.
وأشار الكعبي إلى أن الوضع الخدمي في محافظات الجنوب والوسط متردي جدا وعلى الكاظمي مساعدة تلك المحافظات.

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