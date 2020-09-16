الكاظمي: دول مجاورة تعمل على تأسيس بنى تحتية لبناء موانئ تهدد العراق

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن هناك دولاً مجاورة للعراق تعمل على تأسيس بنى تحتية لبناء موانئ قد تهدد العراقي.



وذكر الكاظمي، أن "هناك مشكلة حقيقية في ميناء الفاو، فقد تمت المتاجرة به منذ سبعة عشر عاماً".



وأضاف: "سنعمل بجدية خلال هذه الفترة على تحقيق مشروع الفاو، ولن نسمح لأحد بأن يمسّ حقّنا في مشروع بناء ميناء سيادي".



وجدد الكاظمي خلال الجلسة على عدم انتمائه للأحزاب بالقول: "ستُ حزبياً، ولا أنتمي لأي حزب، وعليّ مسؤولية أخلاقية هي نقل الأمانة الى الانتخابات في حزيران المقبل، إن شاء الله، والعمل على دفع عجلة الإصلاح، وعلى السياسيين أن يستوعبوا أن العراق يمرّ بظروف صعبة ومعقّدة، لكن مازالت الإرادة قوية".



وقال: "أجرينا مجموعة تغييرات إدارية وقانونية، واعتمدنا فيها ثلاثة مبادئ، هي النزاهة والكفاءة والترشيح من أبناء المؤسسات، لنتجاوز المحاصصة الطائفية والحزبية، وهذا مطلب شعبي".