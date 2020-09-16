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الأربعاء, 16 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 16 أيلول 2020 11:12 ص

انفجار عبوة ناسفة في إحدى الأسواق في ديالى

انفجار
أفاد مسؤول محلي في محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، يأن عبوة ناسفة انفجرت في إحدى أسواق ناحية كنعان 18 كم شرق بعقوبة دون أي خسائر أو إصابات بشرية.

وقال مدير ناحية كنعان مهدي الشمري، "إن عبوة ناسفة انفجرت ليلة امس في احد الاسوق في حي الخضراء في مركز الناحية ما تسبب باحتراق مجمع صغير يضم عدة محال تجارية".

وأكد أن "الحادث لم يسفر عن أية خسائر او اصابات بشرية وان السلطات الامنية فتحت تحقيقا شاملا لكشف اسباب وملابسات الحادث الذي لم تتضح دوافعه.

وتشهد ديالى هجمات مستمرة بالعبوات الناسفة غالبا ما تستهدف شخصيات حكومية او امنية او ربما بدوافع النزاعات والثأرات الشخصية والعشائرية.

في غضون ذلك افاد مصدر امني في  ديالى ان شخصا توفي واصيب 5 اخرون بجروح بحادثين مروريين في المحافظة.

 وقال المصدر، إن "شابا لقي مصرعه جراء اصطدام دراجته النارية باحدى المركبات في منطقة "جديدة الاغوات" 4 كم شمال غرب قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة.

وفي حادث اخر أصيب 5 مدنيين بجروح متفاوتة جراء حادث اصطدام 3 سيارات في الطريق الرابط بين قضاء الخالص وناحية العظيم في منطقة "الناي" 20 كم شمال الخالص.

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