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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 16 أيلول 2020 11:04 ص

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع إرهابية في قطاع غزة

طيران اسرائيلي

قصف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواقع، تتبع لحركة "حماس" الإرهابية في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقال الجيش في بيان نشره على حسابه في تويتر، إن طائراته أغارت على عدة أهداف تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة، ردًا على "اطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية مساء أمس"، في إشارة إلى صاروخ سقط على مدينة أشدود وأسفر عن إصابة اثنين، وألحق أضرارا بأحد المراكز التجارية.

وتزامن إطلاق الصاروخ على "اشدود"، مع مراسم توقيع اتفاقي التطبيع بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين في البيت الأبيض بواشنطن.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه إنه استهدف 10 مواقع من بينها "مصنع لإنتاج وسائل قتالية ومتفجرات بالإضافة الى مجمع عسكري تابع لحماس يستخدم لتدريب وتجارب صاروخية".

وفي غزة، استهدفت الغارات مواقع، في شمالي وجنوبي القطاع، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات.

وخلال شن الطائرات، غاراتها على القطاع، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صافرات الإنذار في مناطق محاذية لغزة، في إشارة لإطلاق صواريخ.

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