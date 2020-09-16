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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 16 أيلول 2020 10:06 ص

مقتل ثلاثة اشخاص من عائلة واحدة نحرا في منطقة المنصور

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أعلن  مصدر امني،  عن قيام مجموعة مجهولة بنحر عائلة كاملة في منطقة المنصور غربي بغداد.

وقال المصدر " ان " مجهولين اقدموا على نحر صيدلانية ووالدها ووالدتها داخل دارهم ضمن منطقة المنصور باسلوب الذبح/ النحر/.
 
واضاف ان " المعلومات تشير الى ان دوافع القتل هي السرقة. 
 واوضح  ان "والدة الصيدلانية تدعو عالية رشيد نجم موظفة بدرجة خبير (سابقا) في دائرة المؤسسات الدينية والخيرية  بالوقف السني وتم احالتها على التقاعد قبل عامين.
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