ملا بختيار: الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني يواجهان مخاطر الفناء ما لم يبادرا إلى اتفاق جديد

حذر ملا بختيار القيادي في الإتحاد الوطني من أن الحزبين الحاكمين /الاتحاد الوطني ، الديمقراطي الكردستاني/ سيواجهان الفناء إذا لم يبادرا الى عقد اتفاق سياسي جديد بينهما.



وقال ملا بختيار عضو المجلس السياسي الأعلى في الاتحاد الوطني الكردستاني في تصريحات صحفية إن الأوضاع الداخلية المتدهورة، الى جانب وجود مخططات دولية، وتحالفات الدول الإقليمية مع الدول العظمى، تشكل مخاطر على الإقليم، ربما تؤدي لانفجار الوضع الداخلي.



وأضاف ملا بختيار أن الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي في هذه المرحلة يحتاجان لعقد اتفاق سياسي جديد بينهما، والا فسيواجهان الفناء نتيجة لانفجار الوضع الداخلي.

