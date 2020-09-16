بارزاني يشكر الولايات المتحدة.. وواشنطن تؤكد أهمية دور كردستان في استقرار المنطقة

قدم رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، شكره للمساعدات العسكرية الأمريكية، مشيراً إلى تسليم قسم منها إلى البيشمركة، فيما أكدت واشنطن أهمية دور الإقليم في استقرار المنطقة.



وقالت رئاسة الاقليم في بيان، إن "نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان استقبل، ماثيو تولر سفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراق ووفداً مرافقاً له"، مبيناً أنه "نوقشت في الاجتماع الأوضاع السياسية والأمنية للعراق".



وأضاف البيان، أنه تم بحث "علاقات العراق وإقليم كردستان مع أمريكا والرغبة في تمتين وفرص تعزيزها، والحوار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا، ومخاطر الإرهاب، ومحاربة داعش وأهمية استمرار الدعم الدولي للعراق في الحرب ضد الإرهاب، وجهود حل مشاكل أربيل – بغداد وموضوع الانتخابات العراقية القادمة".



وأشار إلى أن "آراء الجانبين اتفقت على أن تخطي المشاكل والتحديات التي تواجه العراق بحاجة إلى الدعم والعمل المشترك والتعاون بين الأطراف والمكونات العراقية، وأن المجتمع الدولي يستطيع أن يساعد ويتعاون في هذا السياق".



وعبر الرئيس نيجيرفان بارزاني عن "الشكر على المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة مؤخراً لإقليم كردستان ضمن إطار حزمة مساعدات عسكرية للعراق لمساعدته في مواجهة إرهاب وتهديدات داعش"، مبيناً أنه "جرى اليوم تسليم قسم من حصة إقليم كردستان من هذه المساعدات لوزارة شؤون البيشمركة".



من جانبه عبر السفير الأمريكي في العراق عن "تقدير بلاده لحالة التعايش والوئام بين مكونات إقليم كردستان"، مشيراً إلى "أهمية دور إقليم كردستان في استقرار المنطقة، كما جدد التعبير عن دعم أمريكا لإقليم كوردستان قوي ضمن إطار عراق فدرالي".



وبحسب البيان فقد "شغل التباحث حول أحدث تطورات تفشي وباء فايروس كورونا وجهود وإجراءات مواجهته في العراق وإقليم كردستان، وعلاقات العراق وإقليم كردستان مع الدول المجاورة، وأوضاع المنطقة بصورة عامة، وأهمية العمل على حفظ الاستقرار في الشرق الأوسط ومسائل أخرى تهم الجانبين، جانباً آخر من الاجتماع".

