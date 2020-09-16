الخالدي: مخاوف من عمليات تزوير في الانتخابات المقبلة في ظل انتشار السلاح المنفلت

أبدى رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي مخاوفه من حدوث عمليات تزوير في الانتخابات البرلمانية المبكرة في ظل انتشار السلاح المنفلت.



وقال الخالدي انه "لا يمكن إجراء أي انتخابات نزيهة وعادلة في العراق، بوجود السلاح المنفلت.

وأشار إلى أن "إجراء انتخابات مع وجود هذا السلاح يعني تكرار سيناريو ٢٠١٨، وتكون هناك عمليات تزوير وتلاعب في نتائج الانتخابات.

وبين الخالدي أن "هناك أطرافاً سياسية، تعتمد على السلاح المنفلت في العملية الانتخابية، من أجل ترهيب وترغيب المواطنين لانتخاب جهات وشخصيات معينة.



وأضاف أن "هذا الأمر حصل كثيراً في انتخابات البرلمان عام 2018"، منوها إلى وجود "مخاوف سياسية وشعبية من تكرار هذه الاعمال، ولهذا يجب الاسراع بوضع السلاح بيد الدولة، بشكل حقيقي، قبل التوجه لأي عملية انتخابية.