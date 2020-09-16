سائرون: الكاظمي ومدير مكتبه يحتكران قرارات مجلس الوزراء

قال النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي ، ان مصطفى الكاظمي صادر قرارات مجلس الوزراء بالتعاون مع مدير مكتبه القاضي رائد جوحي.

واوضح في تصريح له إن “رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي احتكر القرارات الاخيرة بينه وبين مدير مكتبه القاضي رائد جوحي دون الرجوع الى اراء مجلس الوزراء.

وأضاف، أن “الكاظمي لم يبتعد عن قضية الوكالات التي اصبحت عبارة عن فوضى إدارية خصوصا وان الاسماء لم تعرض على البرلمان ولم يتم اشعار المجلس بها.