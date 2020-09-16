الدراجي يدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرار الهجمات على البعثات الدبلوماسية

دعا النائب محمد صاحب الدراجي، الحكومة الى اتخاذ اجراءات حازمة لمنع تكرار الهجمات على البعثات الدبلوماسية.



وقال الدراجي في تغريدة على "تويتر": ان "الهجوم على البعثات الدبلوماسية في شوارع بغداد عمل مدان ويؤثر بصوره سلبية على سمعة العراق دوليًا"، مستنكرا "الهجوم على البعثة الدبلوماسية البريطانية اليوم".



ودعا الدراجي "الحكومة الى اتخاذ اجراءات حازمة لمنع تكرار هذه الافعال وتقديم المهاجمين للعدالة".