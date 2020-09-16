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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 16 أيلول 2020 09:24 ص

بأمر من الكاظمي ..مكافحة الإرهاب تلقي القبض على مدير هيئة التقاعد السابق

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ألقت قوة من مكافحة الإرهاب القبض على مدير هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي في بغداد بتهمة الفساد.


وقال  مصدر امني  إن "قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بقيادة الفريق أحمد أبو رغيف  القت القبض على  مدير عام صندوق التقاعد السابق أحمد الساعدي في ساحة الوثبة وسط بغداد.

وأضاف أنه تم إيداع الساعدي في الحجز لحين عرضه  اليوم الأربعاء على قاضي التحقيق الخاص بالنزاهة.
وأشار المصدر إلى أن القوة العسكرية تحركت لاعتقال الساعدي بناء على أوامر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.


وكان وزير المالية علي علاوي قد أقال الساعدي من منصبه في مطلع تموز/يوليو الماضي، وعين إياد محمود بدلاً عنه.
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