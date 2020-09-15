ارتكب مذابح مروعة ضد السوريين في حلب وخان شيخون والغوطة.. ترامب قررت قتل السفاح بشار الأسد عام 2017

خبراء: ترامب ذو قرار صائب وأثبت ذلك في قرار قتل سليماني



ثمن خبراء، التصريحات التي جاءت على لسان الرئيس الأمريكي ترامب، وقال فيه انه اتخذ قرار عام 2017 بقتل السفاح البعثي بشار الأسد، بسبب جرائمه الوحشية ضد السوريين. لكن ماتيس وزير دفاعه السابق اعترض على ذلك. وقال ترامب إن الفرصة كانت مهيأة.

وعلق مراقبون: أنه لو كان قد نفذ ترامب خطته كما نفذها فيما بعد مع الإرهابي الإيراني الأكبر، بشار الأسد لكانت قد استقرت سوريا وحماها من مذابح مروعة على يد البعث السوري.



وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أراد اغتيال السفاح السوري بشار الأسد في عام 2017، لكن وزير دفاعه آنذاك جيم ماتيس عارض العملية.

وصرح ترامب في برنامج "فوكس آند فريندز" الصباحي بالقول: كنت أفضل قتله. لقد جهزت للأمر تماماً.

وأضاف: لم يرغب ماتيس في أن يفعل ذلك، ماتيس كان جنرالا بولغ في تقديره وتركته يرحل.

وأردف ترامب أنه لم يندم على قرار عدم استهداف الأسد، قائلا إنه كان بإمكانه التعايش مع كلا الأمرين.

وتابع ترامب: لقد اعتبرت بالتأكيد أنه ليس شخصًا جيدًا، لكن كانت لدي فرصة للتخلص منه لو أردت وكان ماتيس ضد ذلك، ماتيس كان ضد غالبية تلك الأشياء.



وذكرت تقارير صحافية أن ترامب فكر في اغتيال السفاح الأسد بعد اتهامه، بشن هجوم كيميائي على المدنيين في نيسان/أبريل 2017.

وذكر وودوارد في كتابه أن ترامب قال إن على القوات الأمريكية أن تدخل وتقتل الأسد.

وحكم السفاح الأسد، سوريا طوال سنوات الحرب المدمرة التي تعيشها البلاد وقُتل فيها مئات الآلاف منذ 2011، ويُتهم النظام السوري بارتكاب سلسلة من الجرائم بما في ذلك التعذيب والإعدامات التعسفية والاغتصاب واستخدام أسلحة كيماوية.

وكانت قد حمَّلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قبل شهور قليلة، للمرة الأولى، قوات النظام السوري مسؤولية اعتداءات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في العام 2017.



وقال منسق فريق التحقيق التابع للمنظمة، سانتياغو أوناتي لابوردي، في بيان إن فريقه خلص إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيميائي في اللطامنة في 24 و30 مارس/ آذار 2017 والكلور في 25 مارس/ آذار 2017 هم أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية العربية السورية.

وأسفر قصف جوي استهدف اللطامنة في 30 مارس/ أذار من ذلك العام عن إصابة حوالى 50 شخصاً بحالات اختناق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في حينه. كما استهدف قصف جوي في الـ25 من الشهر مستشفى ومحيطها في البلدة، وتحدثت تقارير عن مشاكل في التنفس لدى المصابين.

وبحسب المنظمة، فإن طائرتين من طراز سوخوي-22 أطلقتا قنبلتين تحتويان على غاز السارين في 24 و30 مارس/ أذار 2017، فيما ألقت مروحية سورية أسطوانة من غاز الكلور على مستشفى اللطامنة. وفي العام 2018، أكدت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية أن غازي السارين والكلور استخدما في اعتداءات اللطامنة من دون أن تتهم أي جهة. وما فعله السفاح البعثي بشار الاسد وبترتيب الإرهابي السابق، قاسم سليماني اورث مذابح مروعة وفواجع في سوريا.

قرارات ترامب الجريئة، تؤكد أنه رئيس قوي وليست لديه الحسابات المعقدة والترتيبات الموجودة لدى الديمقراطيين وبايدن النعسان.

أ.ي