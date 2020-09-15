بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 15 أيلول 2020
آخر الأخبار
العقابي: النظام السياسي في العراق مشوه وبحاجة إلى عمليات إصلاح واسعة ترامب: ليست لدي مشكلة في بيع "إف-35" للإمارات وزير الاستخبارات الإسرائيلي: هذه الاتفاقية ستعزز الأمن في الإمارات وإسرائيل الإمارات: تطبيع علاقاتنا مع إسرائيل خطوة تاريخية بومبيو: أمريكا ستمنع إيران من حيازة أسلحة روسية وصينية هل يستطيع جهاز مكافحة الإرهاب نزع سلاح الميليشيات الموالية لإيران في العراق؟ العراق يحظر استيراد 29 منتجا إيرانيا يار الله يبحث مع نظيره الفرنسي الجنرال فرانسوا لوكوانتر العلاقات بين بغداد وباريس لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية.. مصر والعراق تبحثان ترتيبات انعقاد اللجنة العليا المشتركة الفيلي يدعو الكاظمي إلى إبعاد المكاتب الاقتصادية التابعة للأحزاب عن المنافذ الحدودية والموانئ
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 15 أيلول 2020 10:31 م

تقرير.. لبنان إلى الانهيار_ ميليشيا حزب الله تنسف مبادرة ماكرون وتصر على تسمية وزير المال الجديد

ماكرون يزور لبنان

خبراء: الإرهابي نصر الله أعلن الحرب على 6 ملايين لبناني وعلى الجميع مواجهته

ما تكشف من أنباء عن قيام النائب محمد رعد، الممثل لميليشيا حزب الله الإرهابية، في البرلمان بزيارة الرئيس ميشال عون، وإبلاغه اصرار كل من حزب الله وحركة أمل على تسمية وزير المال اللبناني، يؤكد أن الميليشيا قررت هدم بيروت. وأنها لا تتفاعل مع مبادرة ماكرون بأن يتولى المناصب الوزارية "أكفاء لبنانيون"، بعيدا عن سطوة حزب الله كما حدث مع الحكومة السابقة وهو ما ادى في النهاية لانهيارها وافلاس بيروت.
ونسف حزب الله الإرهابي، المبادرة الفرنسية التي يقودها الرئيس إيمانويل ماكرون في لبنان والقائمة على تشكيل حكومة مصغرة تضمّ اختصاصيين من خارج الأحزاب. وتولّى نسف المبادرة النائب محمّد رعد، رئيس كتلة نواب حزب الله في مجلس النواب، الذي زار قصر بعبدا والتقى الرئيس ميشال عون.


وأكد رعد في اللقاء، الذي دعا إليه عون من أجل إجراء مشاورات تمهيدا لتشكيل حكومة لبنانية، أن الحزب مصرّ على أن يكون وزير المال شيعيا وعلى تسمية الثنائي حركة أمل و حزب الله للوزراء الشيعة في الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى أديب.
وقالت مصادر سياسية لبنانية - وفق تقرير لجريدة العرب-  إن موقف حزب الله، الذي تقف وراءه إيران، يضع رئيس الوزراء المكلّف أمام خيار واحد، يتمثل في إبلاغ رئيس الجمهورية اعتذاره عن عدم قدرته على تشكيل حكومة.


وكان رئيس الجمهورية دعا، في خرق واضح للدستور اللبناني، الكتل اللبنانية إلى مشاورات في قصر بعبدا من أجل تشكيل حكومة جديدة برئاسة مصطفى أديب. ورأى السياسيون اللبنانيون، في ذلك اعتداء واضحا على صلاحيات رئيس الوزراء المكلّف. وأشار هؤلاء إلى أن الدستور اللبناني ينص صراحة على مشاورات يجريها رئيس الوزراء المكلف لتشكيل حكومة على أن يعرض لائحة بأعضاء الحكومة المقترحة على رئيس الجمهورية. ويستطيع رئيس الجمهورية بموجب الدستور إبداء ملاحظات على التشكيلة الحكومية، كما يستطيع رفض توقيع مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة.
وكان لافتا أن جبران باسيل رئيس التيّار الوطني الحر ونبيه بري رئيس مجلس النواب، كانا أعلنا قبل أيّام عن الاستعداد لـ "التعاون" من أجل تشكيل حكومة لبنانية لا تتمثّل فيها الأحزاب. لكن برّي الذي يرأس حركة أمل ما لبث أن تراجع عن موقفه داعيا إلى أن يكون وزير المال شيعيا!!


وحذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو فرنسا، من أن جهودها لحل الأزمة في لبنان قد تضيع سدى إذا لم يتم التعامل على الفور مع مسألة تسلّح جماعة حزب الله الإرهابية اللبنانية المدعومة من إيران.
ووسعت الولايات المتحدة، عقوباتها المتعلقة بلبنان بوضع وزيرين سابقين على قائمة سوداء متهمة إياهما بمساعدة حزب الله. وأثار ذلك تساؤلات عن مدى التنسيق بين الولايات المتحدة وفرنسا في وقت تواجه فيه الفصائل اللبنانية صعوبات في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة.
وقال بومبيو لإذاعة فرانس إنتر: الولايات المتحدة اضطلعت بمسؤوليتها وسنمنع إيران من شراء دبابات صينية ونظم دفاع جوي روسية ثم بيع السلاح لحزب الله ونسف جهود الرئيس ماكرون في لبنان.
وأضاف لا يمكن أن ندع إيران تحصل على المزيد من المال والنفوذ والسلاح وفي الوقت نفسه تحاول فصل حزب الله عن الكوارث التي تسبب فيها بلبنان. وقال ماكرون في الأول من سبتمبر، خلال زيارة للبنان بعد شهر من انفجار مدمر في مرفأ بيروت، إن الساسة اللبنانيين اتفقوا على تشكيل حكومة جديدة بحلول الخامس عشر من سبتمبر، وهو موعد طموح نظرا إلى أن هذه العملية عادة ما تستغرق شهورا.
وذكرت صحيفة "لو فيجارو"، الفرنسية في أغسطس أن ماكرون اجتمع مع محمد رعد رئيس الكتلة النيابية لجماعة حزب الله وأبلغه أن على الجماعة أن تنأى بنفسها عن إيران وأن تسحب قواتها من سوريا.
ولم تنف الرئاسة الفرنسية عقد الاجتماع، وهو الأول بين زعيم فرنسي وعضو في حزب الله.
إصرار ميليشيا حزب الله على التواجد في المشهد من جديد عبر وزارة المال، للسيطرة على عصب حكومة مصطفى أديب وبعد أن اسقطت حكومة حسان دياب يؤكد أن حزب الله يدفع بالأمور في لبنان إلى حافة الهاوية.
أ.ي

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ترامب واسرائيل والامارات والبحرين

قطار السلام يتحرك من جديد.. توقيع اتفاق سلام تاريخي بين الإمارات والبحرين وإسرائيل 15 أيلول 2020 10:52 م

الكاظمي في الحشد

تمكين أحزاب وعصابات إيران عبر محاصصة مقيتة.. الكاظمي يرتكب الجرم المشهود ويُعجل بالثورة الجديدة 15 أيلول 2020 08:18 م

قوات مكافحة الارهاب

هل يستطيع جهاز مكافحة الإرهاب نزع سلاح الميليشيات الموالية لإيران في العراق؟ 15 أيلول 2020 03:41 م

ترامب

خبراء : اتفاقيات السلام العربية الإسرائيلية تقلب موازين الانتخابات الأمريكية و تقرب ترامب من الفوز بفترة رئاسية جديدة 15 أيلول 2020 03:31 م

الكاتيوشا

مراقبون: المنطقة الخضراء باتت ساحة مستباحة للميليشيات الإيرانية..."الكاتيوشا" لا تتوقف والكاظمي في مأزق 15 أيلول 2020 03:06 م

مصر والعراق

لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية.. مصر والعراق تبحثان ترتيبات انعقاد اللجنة العليا المشتركة 15 أيلول 2020 02:59 م

صورة الميليشيات الايرانية في العراق

مراقبون: إيران وظفت العمائم والرموز الدينية والسياسية في العراق لتحقيق أهدافها التوسعية 15 أيلول 2020 12:54 م

صالح والحلبوسي

مراقبون: الحلبوسي يرفض إدراج قانون الانتخابات على جدول أعمال "النواب" ويرمي الكرة في ملعب صالح 15 أيلول 2020 12:10 م

التعليقات