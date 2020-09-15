تمكين أحزاب وعصابات إيران عبر محاصصة مقيتة.. الكاظمي يرتكب الجرم المشهود ويُعجل بالثورة الجديدة

خبراء: دفاع الكاظمي لا يبرر فعلته بتمكين رجالات الحشد والفتح وسائرون وائتلاف القانون وسائرون من المناصب العليا بالعراق



في الوقت الذي يصدح فيه الكاظمي، ليل نهار، بأنه يتصدى للمحاصصة السياسية والطائفية ويعمل على الاصلاح. فإن قراراته كلها ضد الإصلاح وتعزز الفساد وتمّكن إيران.

آخر القرارات الصادمة التي اتخذها الكاظمي، هى تقسيمة المناصب على احزاب وعصابات ايران سواء في المصرف المركزي أو امانة بغداد او هيئة النزاهة او غيرها.

وإزاء العاصفة حوله، ردّ مصطفى الكاظمي، على الأحزاب السياسية، بشأن رفضها لحزمة التغييرات الأخيرة في مناصب عدة.

وأجرى الكاظمي، جملة تغييرات في مناصب عليا، غير أن هذا الإجراء لقي رفضاً شعبياً وسياسيا، وهو ما دفع الأحزاب إلى اتهام الكاظمي بتوزيع المناصب وفق "المحاصصة الطائفية".



واعترضت شخصيات سياسية مثل نوري المالكي، وهادي العامري، ومقتدى الصدر، على تلك التعيينات، بداعي أنها جاءت وفق "المحاصصة الحزبية". وقد أخذوا الحصة الأكبر لكنهم يريدون المزيد.

ورد الكاظمي في بيان صدر عنه: إن هذه التغييرات الضرورية جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية الرسمية لبعض المسؤولين، بل وتجاوز تلك المدد عن سقوفها لفترات طويلة، وإن الإجراء لم يأتِ لإحداث تغييرات كيفية في المؤسسات.



وأضاف أنه على هذا الأساس تم اختيار معظم الأسماء المطروحة من داخل المؤسسات نفسها، أو من المختصين في مجالات معيّنة، مع الأخذ في الحسبان عامل النزاهة والخبرة، وضمان التوازن الوطني!!

وأشار إلى أن مواقف بعض الكتل السياسية من موضوع المحاصصة يجب أن تقترن بمعلومات محددة حول هذه المحاصصة المزعومة، وسوف نتعامل مع هذه المعلومات بجدية ونتحقق منها ضمن السياقات المعمول بها، ومن ثم فإذا كانت القوى السياسية قد أعلنت براءتها من هذه التغييرات، وهي فعلاً لم تتدخل فيها ولم تؤثر عليها، فكيف تتهم بأن التغييرات اعتمدت على المحاصصة الحزبية.

ولفت الكاظمي إلى أنه على الجميع من واقع المسؤولية الوطنية التعاطي مع الحقائق وسياقات الدولة، وأهمها أن المتغيرات المشار إليها تمت من خلال المسار الطبيعي والضروري؛ لتنشيط عمل الدولة وتفعيل دورها لخدمة تطلعات شعبنا وتنفيذ مطالبه.



وعيّن الكاظمي مصطفى غالب مخيف الكتاب محافظاً للبنك المركزي، وسهى داود إلياس النجار رئيسة للهيئة الوطنية للاستثمار، والمهندس منهل عزيز رؤوف الحبوبي أميناً للعاصمة، وسالم جواد عبدالهادي الچلبي مديراً للمصرف العراقي للتجارة TBI“.

كما قرر تعيين خالد العبيدي وكيلاً لشؤون عمليات جهاز المخابرات الوطني العراقي، وفالح يونس حسن وكيلاً لجهاز الأمن الوطني، وحسن حلبوص حمزة رئيساً لهيئة الأوراق المالية، والشيخ سامي المسعودي رئيساً لهيئة الحج والعمرة.

إلى ذلك شملت التغييرات، التي أجراها الكاظمي تعيين منهل عزيز رؤوف الحبوبي أمينا لبغداد وهو مهندس معماري، وسامي المسعودي رئيسا لهيئة الحج والعمرة، وهو مستشار سابق في هيئة الحشد الشعبي الطائفي كما تمّ، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية، تعيين ثمانية وكلاء وزارات جدد.

الالتزام بمبدأ المحاصصة اقتضى، منح رئاسة هيئة النزاهة لكتلة نوري المالكي المتهم بنشر الفساد على نطاق واسع في العراق!!

ولم تخرج التغييرات الجديدة عن مبدأ المحاصصة، حيث وقع البنك المركزي ضمن حصّة تحالف سائرون الذي يرعاه الإرهابي مقتدى الصدر، ومنصب أمانة بغداد ضمن حصّة تيار الحكمة بقيادة عمّار الحكيم، وهيئة الحج ضمن

حصّة كتلة الفتح بقيادة هادي العامري زعيم ميليشيا بدر. أما هيئة الأوراق المالية فذهبت لحزب الفضيلة الذي يرعاه رجل الدين الشيعي محمّد اليعقوبي.

وجاءت أكثر الخيارات إثارة للجدل في التغييرات الإدارية الجديدة، وقوع هيئة النزاهة ضمن حصّة دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء الأسبق المجرم نوري المالكي، رغم أنّ المالكي مجرم بحق ومتّهم بالمسؤولية عن نشر الفساد على أوسع نطاق في العراق خلال فترة حكمه الطويلة نسبيا بين سنتي 2006 و2014، كما تلاحقه أسئلة معلّقة عن مصير المئات من مليارات الدولارات كانت قد تأت للعراق من بيع النفط خلال تلك الفترة وفُقد أثرها بالكامل.

أما عن حصّة الأحزاب والتكتلات السنّية، فقد حصل سُنّة الموصل ضمن تغييرات الكاظمي على وكالة جهاز المخابرات، وسنّة الأنبار على وكالة الأمن الوطني.

تعزيز المحاصصة الطائفية والسياسية يضرب هدفا رئيسيا، رفعه الثوار العراقيون خلال "ثورة تشرين"، وهى التصدي للمحاصصة وتعيين كفاءات عراقية وهو ما لم يطبقه الكاظمي.

ا.ي