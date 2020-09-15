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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 15 أيلول 2020 04:31 م

العقابي: النظام السياسي في العراق مشوه وبحاجة إلى عمليات إصلاح واسعة

2422019361214النائب حسين العقابي
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، اليوم الثلاثاء، أن جميع الدول فيها موضوع حل البرلمان أمر بسيط، إلا العراق الذي تحكمه إجراءات معقدة.

وقال العقابي في تصريح صحفي، إن "النظام السياسي في العراق مشوه وبحاجة الى عمليات اصلاح واسعة، سيما بعد اجراء الانتخابات المبكرة".

وأضاف أن "حل مجلس النواب في جميع الدول التي تتبنى النظام البرلماني تأتي عبر رئيس الحكومة، باستثناء العراق الذي يحتاج الى المرور بإجراءات سياسية معقدة غير ممكنة الاجراء لأجل حل البرلمان".

 وأشار العقابي إلى أن "الانتخابات المبكرة جوهرية ومهمة من اجل اجراء تعديلات في الدستور وتعديل النظام الاقتصادي المعرض للإفلاس خلال العام المقبل وسن عشرات القوانين الاصلاحية."

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