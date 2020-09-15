ترامب: ليست لدي مشكلة في بيع "إف-35" للإمارات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، إنه "ليست لديه مشكلة في بيع المقاتلة إف-35 للإمارات".

وفي وقت سابق، أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن بلاده تقدمت بطلبات للحصول على طائرات "إف- 35" منذ سنوات، مشيرا إلى أن الأمر ليس له علاقة بمعاهدة السلام مع إسرائيل.

وذكر "أشير إلى أننا تقدمنا بطلب الحصول على F35منذ ست سنوات. العديد من طلباتنا في ما يخص الأنظمة الدفاعية تقدمنا بها قبل هذه الصفقة وليست لها صلة بها".

وستجري اليوم الثلاثاء مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل، وإعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل، في البيت الأبيض.