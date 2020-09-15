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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 15 أيلول 2020 04:12 م

وزير الاستخبارات الإسرائيلي: هذه الاتفاقية ستعزز الأمن في الإمارات وإسرائيل

إيلي كوهين

أكد وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، أهمية معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية في دعم استقرار المنطقة.

وأضاف كوهين، أن إسرائيل تتطلع لمشاركة إمكانياتها في مجالات عدة مع الإمارات.
وقال الوزير الإسرائيلي، إن "هذه الاتفاقية ستعزز الأمن في الإمارات وإسرائيل، تتشارك الدولتان التهديدات نفسها، لذلك ستكون هناك فوائد مشتركة لبلدينا في مجالات عدة".
وعبر كوهين عن اعتقاده بأن "هذا الاتفاق التاريخي سيؤدي إلى سلام دافئ لأمتينا. أود أن أوضح أننا نتشارك أيضا القيم نفسها".

ولفت كوهين أنه على المستوى الأمني "نحن نشكل تحالفا ضد أي تهديد خصوصا الإرهاب والتطرف".

وأكد على الفوائد المهمة التي ستجنيها إسرائيل والإمارات من هذا الاتفاق التاريخي، قائلا:" سنجلب الازدهار لمواطنينا. إسرائيل رائدة في العديد من المجالات كالأمن السبراني والزراعة والتكنولوجيا، ونحن نسعى إلى تشارك معارفنا قدراتنا مع صديق كالإمارات".

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