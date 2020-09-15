بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 15 أيلول 2020
آخر الأخبار
العقابي: النظام السياسي في العراق مشوه وبحاجة إلى عمليات إصلاح واسعة ترامب: ليست لدي مشكلة في بيع "إف-35" للإمارات وزير الاستخبارات الإسرائيلي: هذه الاتفاقية ستعزز الأمن في الإمارات وإسرائيل الإمارات: تطبيع علاقاتنا مع إسرائيل خطوة تاريخية بومبيو: أمريكا ستمنع إيران من حيازة أسلحة روسية وصينية هل يستطيع جهاز مكافحة الإرهاب نزع سلاح الميليشيات الموالية لإيران في العراق؟ العراق يحظر استيراد 29 منتجا إيرانيا يار الله يبحث مع نظيره الفرنسي الجنرال فرانسوا لوكوانتر العلاقات بين بغداد وباريس لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية.. مصر والعراق تبحثان ترتيبات انعقاد اللجنة العليا المشتركة الفيلي يدعو الكاظمي إلى إبعاد المكاتب الاقتصادية التابعة للأحزاب عن المنافذ الحدودية والموانئ
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 15 أيلول 2020 04:01 م

بومبيو: أمريكا ستمنع إيران من حيازة أسلحة روسية وصينية

مايك بومبيو
أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستمنع إيران من حيازة أسلحة روسية وصينية، في حين تنتهي صلاحية حظر دولي للأسلحة على إيران في 18 أكتوبر.

وقال بومبيو لإذاعة "فرانس إنتر"، إنه "لم يتمّ القيام بأي شيء حتى الآن للتمكن من تمديد هذا الحظر بالتالي تحمّلت الولايات المتحدة مسؤولياتها"، في إشارة إلى الخلافات بين الأميركيين والأوروبيين في هذا الشأن.

وأضاف "سنتصرّف على هذا النحو: سنمنع إيران من حيازة دبابات صينية ومنظومات دفاعية جوية روسية، وبعد ذلك بيع أسلحة لحزب الله ينسف جهود الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون في لبنان".


أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ترامب

ترامب: ليست لدي مشكلة في بيع "إف-35" للإمارات 15 أيلول 2020 04:15 م

1599846117164

البحرين: إقامة علاقات مع إسرائيل حماية لمصالح البلاد من التهديد الإيراني المستمر 15 أيلول 2020 12:37 م

safe_image

الإمارات وإسرائيل تناقشان 8 اتفاقات اقتصادية 15 أيلول 2020 12:34 م

safe_image

اندلاع حريق ضخم داخل مجمع تجاري ببيروت صممته الراحلة زها حديد 15 أيلول 2020 12:03 م

موديز

موديز: من المرجح أن يشهد العراق انخفاضاً كبيراً بالإيرادات المالية 15 أيلول 2020 11:44 ص

ترامب

ترامب: أي هجوم إيراني على أمريكا سيواجه برد أقوى بـ 1000 مرة 15 أيلول 2020 09:57 ص

مايك بومبيو

عاجل.. بومبيو: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم 14 أيلول 2020 11:40 ص

ترامب

واشنطن تتهم طهران بالتخطيط لاغتيال مقربة من ترامب 14 أيلول 2020 11:00 ص

التعليقات