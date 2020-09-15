العراق يحظر استيراد 29 منتجا إيرانيا

أعلنت نائب رئيس الغرفة التجارية الايرانية شهلا عموري، اليوم الثلاثاء، أن العراق حظر استيراد 29 منتجا إيرانيا وعلى التجار المحليين الإحجام عن شحن هذه البضائع بهدف التصدير.



واوضحت عموري في تصريح تناقلته وسائل إعلام ايرانية اليوم، أن إطلاع التجار بقرارات منع توريد السلع للعراق يؤدي لتدفق سلع اخرى لهذا البلد.



وأشارت إلى أن التمور من المنتجات الذي يسري عليها قرار المنع الدائم، بجانب اعلان العراق حظر توريد منتجات اخرى من ايران منها البطاطس والفلفل والبيض والدجاج الحي والطماطم واللفت والجزر والثوم اضافة الى العسل والأسماك البحرية المثلجة والبطيخ بجانب الابقار والاغنام والاعلاف الصناعية.