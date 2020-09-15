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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 15 أيلول 2020 03:11 م

يار الله يبحث مع نظيره الفرنسي الجنرال فرانسوا لوكوانتر العلاقات بين بغداد وباريس

عبد الأمير رشيد يارالله
بحث رئيس أركان الجيش الفريق قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الفرنسي الجنرال فرانسوا لوكوانتر، العلاقات بين البلدين.  

وذكر بيان لوزارة الدفاع، إن "رئيس أركان الجيش الفريق قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي والذي بحث خلاله الطرفان عدداً من المحاور المهمة منها التأكيد على العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها، ومواصلة الجانب الفرنسي دعم وتطوير قدرات الجيش العراقي من خلال بعثة الناتو في العراق والتعاون الثنائي بين البلدين". 

وتابع، "أبدى رئيس اركان الجيش الفرنسي رغبته في زيارة العراق قريباً وبحث سبل التعاون العسكري مع رئيس أركان الجيش في كافة المجالات". 

وأضاف أن "الجانبين أكدا على رغبتهما بتوقيع مذكرة تفاهم عسكري لدعم الجيش العراقي ومكافحة الإرهاب".
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