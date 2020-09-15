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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 15 أيلول 2020 02:59 م

لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية.. مصر والعراق تبحثان ترتيبات انعقاد اللجنة العليا المشتركة

مصر والعراق

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر، مع سفير العراق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد نايف رشيد الدليمي، ترتيبات عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، المقرر انعقادها برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

يأتي ذلك لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية مع الدول العربية، وذلك تنفيذاً لمخرجات القمة الثلاثية التي انعقدت بين قادة بلدان مصر والعراق والأردن التي عقدت خلال أغسطس الماضي.

وأكدت المشاط، في بيان، أن اللقاء يأتي في إطار السعي نحو تعزيز العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر والعراق على كافة الأصعدة، مشيرة إلى التنسيق الدائم مع السفارة العراقية في إطار الإعداد للجنة العليا المشتركة، التي تعتبر على رأس الأولويات خلال الفترة الحالية.

وأضافت أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مكثفة مع كافة الوزارات المصرية المعنية بعلاقات مع الجانب العراقي للوقوف على أبرز مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، استثمارًا للموارد الاقتصادية المتنوعة بين البلدين، لافتة إلى أن اللجنة تعمل على إيجاد الإطار القانوني اللازم للنهوض بعلاقات التعاون الثنائي بين مصر والعراق من خلال التوقيع على عدد من الوثائق التي تنظم تلك العلاقات.

وأوضحت أن ذلك فضلاً عن اتخاذ اللجنة المشتركة لقرارات بتفعيل اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف للمساهمة في إنجاز خطط التنمية فيهما، وتعميق الاستثمار الصناعي والزراعي والطاقة والسياحة والبناء والتشييد وغيرها من المجالات التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين .

وأكدت عمق العلاقات المصرية العراقية المشتركة، وتطلع الحكومة لتنمية هذه العلاقات في مختلف جوانب التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضحت أن اللجنة العليا المشتركة ستضع قواعد تنظيم العلاقات الثنائية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والشئون الاجتماعية وتبادل الخبرات في مجالات الموارد المائية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن الأهمية القصوى لمشاركة القطاع الخاص المصري في مشروعات إعادة إعمار العراق في إطار الروابط الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وأشارت إلى دور وزارة التعاون الدولي في التنسيق بين مختلف الوزارات في مصر للعمل على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في مختلف المجالات خلال أعمال اللجنة المشتركة،
من جانبه، أكد أحمد نايف رشيد الدليمي، السفير العراقي، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر من خلال انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والعمل على إنجاح فعالياتها، بما يساهم في تعميق الشراكة بين مصر والعراق في مختلف المجالات والارتقاء بها لشراكة أكثر قوة .

وبحث الجانبان آليات تسهيل عمل الشركات الاستثمارية المصرية في العراق وعودة العمالة المصرية للعراق بجميع طوائفها.

كما تم التطرق إلى دور مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في إطار التعاون العربي المشتركة والتحضير لانعقاد الدور العادية (110) للمجلس في ديسمبر القادم.

وكان وزير التخطيط خالد بتال النجم، استقبل يوم الاثنين، سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق، علاء الدين عبدالمنعم محمد موسى.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في 25 آب، أن رؤية بلاده تركز على تبني المشتركات والنأي عن الصراعات وتحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث (مصر – العراق – الأردن)، من خلال تطوير المناطق الصناعيّة (الاقتصاديّة) المُشترَكة.

وانعقد اجتماع ثلاثي، أواخر الشهر الماضي، ضم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ورئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، في العاصمة الأردنية عمّان، وذلك قبيل انعقاد القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية، بحثوا فيها عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بين كل من بغداد وعمّان والقاهرة، على مختلف الصعد والمجالات.

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