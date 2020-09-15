الفيلي يدعو الكاظمي إلى إبعاد المكاتب الاقتصادية التابعة للأحزاب عن المنافذ الحدودية والموانئ

دعا المحلل السياسي عصام الفيلي، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى تحجيم دور المكاتب الاقتصادية التابعة للأحزاب في الاستثمارات وإبعاد سيطرتها على المنافذ الحدودية والموانئ.

وقال الفيلي في بيان، إن "معالجة العجز في الموازنة يتم بإرادة سياسية بحته من قبل جميع القوى السياسية التي يجب أن تنسحب او تحجم وجودها الذي تستثمرهُ بمشاريع تستخدمها في تعزيز سلطة الحزب عن طريق المكاتب الاقتصادية أو محاولة السيطرة على بعض المنافذ الحدودية او حتى الموانئ"، موضحا أن "الكثير من المنافذ التي تعزز اجراءات الدولة نجدها تذهب لجيوب الفاسدين".

وطالب مجلس النواب بـ"أن يكون أكثر صراحة ويسمي الأمور بسمياتها لتنسحب الأحزاب وتكف يدها عن دفع كثير من الشخوص الذين يتبعون لها في المفاصل الاقتصادية والادارية للدولة التي باتت تستنزف مقدرات الدولة في موضوع الدين والاقتراض".

وأضاف الفيلي أن "العراق بحاجة الى تعزيز الموارد الاقتصادية الاخرى من غير النفط ويكفي ان اشير هنا الى ان في المملكة العربية السعودية حجم الصادرات من المواد البتروكيماوية فقط ٣٧ مليار دولار"، موضحا "لو ذهب العراق بنفس التعزيز لصادراته من غير النفط وتمكن من تحجيم الاستيراد الخارجي للبضائع وأنهى دور الاحزاب سيصل لحلول ناجحة في رفد موارد الدولة والقضاء على العجز في الموازنة".



وأشار الفيلي إلى أن "الدولة من حقها ان تقترض او تستخدم هذه الاموال من اجل معالجة الكثير من المشاكل الاقتصادية لكن في العراق الوضع يختلف واعتقد ان في هذا الاطار المسؤولية تكون امام الجميع اولا، سيما أن هناك دعوات من قبل نواب في ضرورة معالجة العجز".