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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 15 أيلول 2020 02:32 م

نائب: تغييرات الكاظمي في المناصب الحكومية محاصصة مقيتة

صباح العكيلي

قال النائب عن تحالف سائرون صباح الطلوبي العكيلي، إن "ما حصل من تغييرات في المناصب الحكومية ما هي إلا محاصصة مقيتة"، مبيناً أننا "كنا نعتقد أن الحكومة الحالية تمثل الجماهير الناهضة وصوتها الحر وأنها سوف تقوم بكل ما يلزم من أجل الاصلاح والتغيير".

وأضاف، أن "إعادة الوضع الطبيعي للحكومة في العمل نحو الإصلاح هو بترك المحاصصة والعمل على اختيار أشخاص أكفاء وناجحين أو الإبقاء على الجيدين والذين أثبتوا نجاحهم فيمؤسساتهم"، مشدداً على أن "تغيير الأشخاص ينبغي أن يكون من الذين عليهم مؤشرات فقط دون أن يكون التغيير بصيغة المحاصصة".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أجرى، أمس الاثنين، تغييرات في عدد من المناصب الحكومية، الأمر الذي رفضته كتل سياسية عدة.

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