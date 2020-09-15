الصحة: إجراءات التعايش مع فيروس «كورونا» مستمرة







أكدت وزارة الصحة والبيئة أن إجراءات التعايش مع كورونا مستمرة، مشيرة إلى عدم وجود حل لمكافحة الجائحة حتى الآن سوى الالتزام بشروط الوقاية.



وقال مدير عام الصحة العامة بوزارة الصحة، رياض الحلفي، ، في حوار صحفي: إن “الفيروس قد ينتشر بين أشخاص يحملونه من دون أن تظهر عليهم أعراض العدوى، إلا أنه ما زال من المبكر الجزم بضعف الفيروس، وعدم وجود اي دليل علمي يثبت أن فيروس كورونا المستجد يتغير، سواء في طريقة انتقاله أو من جانب شدة الاصابة التي يسببها، وحتى التجارب ما زالت مستمرة لتوفير اللقاح أو العلاج المناسب، حيث تظهر مع كل دراسة عالمية معلومات علمية حديثة عن طبيعة الجائحة تساعد الخبراء على فهمه بطريقة أفضل والاقتراب منه بشكل جديد لتخليص العالم من شدته”.





واضاف الحلفي ان “التعايش مع الفيروس سيستمر، ولا نعلم متى ينتهي، اما ارقام الاصابات المعلنة فقد أصبحت اقل حدة يقابلها تصاعد في حالات الشفاء، لهذا قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة بسبب الظروف الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع اتخاذ إجراءات بافتتاح المطاعم ودور العبادة والمولات وغيرها مع الالتزام بالشروط والإجراءات الوقائية الشخصية من أجل ضمان السيطرة على كورونا”.

واوضح ان “الموجة التالية للجائحة بانت من ارتفاع عدد الإصابات في اوروبا، وتصاعد معدلات الوفيات في بريطانيا، وهذا مؤشر خطير بقدوم موجة موسمية جديدة تشكل تهديدا على الامن الصحي في جميع انحاء العالم، والحل يكمن بضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، خاصة في ما يتعلق بالتباعد الاجتماعي وترك المسافات وغسل اليدين وارتداء الكمامات وتهوية الغرف المغلقة كل نصف ساعة على الأقل، لحين اكتشاف لقاح يغير مساره”.