الاستخبارات تعتقل متهماً يتاجر بالعملة المجمدة في الموصل











أعلنت وزارة الداخلية، ان وكالة الاستخبارات، القت القبض على متهم يتاجر بالعملة المجمدة (الدولار الأمريكي) في مدينة الموصل بمحافظة نينوى.



وذكرت الوزارة في بيان ان "عملية استخبارية مشتركة بين مديريتي استخبارات الجريمة المنظمة في الانبار و نينوى أسفرت عن إلقاء القبض متهم يقوم بالمتاجرة بالعملة المجمدة من قبل البنك الأمريكي (الدولار الليبي) على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأوضحت انه “بعد استحصال الموافقات القضائية تم نصب كمين محكم له في احدى صيرفات مدينة الموصل والقبض عليه بالجرم المشهود وبحوزته شهادة جنسية مزورة يستخدمها لاستلام المبالغ المحولة، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بتنفيذ هذا الأسلوب حيث تم تدوين أقواله واحالته الى الجهات المختصة.