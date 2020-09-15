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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الثلاثاء، 15 أيلول 2020 01:50 م

علي التميمي : استمرار الاعتداءات على السفارات قد يوقع الدولة المضيفة تحت العقوبات الدولية

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علي التميمي : استمرار الاعتداءات على السفارات قد يوقع الدولة المضيفة تحت العقوبات الدولية


اكد الخبير القانوني علي التميمي ان استمرار  الاعتداءات على السفارات قد يوقع الدولة المضيفة تحت العقوبات الدولية.

وقال في بيان ان القانون الدبلوماسي  يوجب محاسبة كل من يعتدي على السفارات وفق قانون الدولة المضيفة ، واعتقد انه يوصف بالعمل الإرهابي.

واضاف التميمي ان :  القانون الدولي يتيح للدولة صاحبة السفارة  ان تطلب العقوبات على الدولة المضيفة كون الاعتداء هو تهديد للسلم والامن الدولي.

واوضح ان : مثل هذه الاعتداءات تخالف المواد ١ و٢ و٣ من ميثاق الامم المتحدة وذلك يدعو الأمم المتحدة الى يقاع العقوبات على الدولة المضيفة.
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