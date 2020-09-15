البعيجي : لاحماية للمنتج الوطني ومنافذ حدود كردستان مفتوحة على مصراعيها







طالب نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية منصور البعيجي رئيس مجلس الوزراء بالتدخل الفوري وفرض هيبة الدولة على منافذ حدود اقليم كردستان جميعها كما حصل بالمنافذ الحدودية الاخرى لباقي المحافظات في البلد ومنع دخول اي شيء دون موافقة الحكومة خصوصا مايتعلق بالرزنامة التي تصدرها وزارة الزراعة للمحافظة على منتجنا الوطني.



وقال في بيان ان الاسواق العراقية تغرقها البضائع والسلع من المواذ الغذائية والزراعية والتجارية التي تدخل عن طريق اقليم كردستان وبكميات كبيرة جدا لايمكن السيطرة عليها خصوصا فيما يتعلق بالسلة الغذائية والتي حققنا فيها الاكتفاء الذاتي .



واضاف البعيجي ان :الحديث عن حماية المنتج الوطني والمنافذ الحدودية في اقليم كردستان مفتوحة هو ضحك على الذقون ولن تكون هنالك اي حماية للمنتج الوطني نهائيا لذلك على الحكومة ان تتحرك للسيطرة على المنافذ الحدودية بالاقليم .



واوضح ان السيطرة على منافذ الاقليم هو كفيل بحماية المنتج الوطني ودعمه بصورة كاملة والسيطرة على الاسواق العراقية من الغرق بالبضائع الرديئة.



وتابع البعيجي نامل من الكاظمي ان يتحرك سريعا لفرض هيبة الدولة وتطبيق الدستور والقانون بجميع منافذ البلد الحدودية والسيطرة عليها بشكل تام .