بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 15 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 15 أيلول 2020 12:54 م

مراقبون: إيران وظفت العمائم والرموز الدينية والسياسية في العراق لتحقيق أهدافها التوسعية

صورة الميليشيات الايرانية في العراق

أكد مراقبون، أن إيران وظفت العمائم والرموز الدينية والسياسية في العراق لتحقيق أهدافها التوسعية، ووفرت لها المال والسلاح والقوة الإعلامية والنفسية الكفيلة بتأهيلها للموت في سبيل ذلك.

وقال المحلل السياسي صادق السامرائي، إن ما يحصل في الواقع العراقي منذ ألفين وثلاثة وحتى اليوم, ناجم عن تصارع القوى الإقليمية والعالمية الطامعة بامتلاكه وافتراسه كل حسب مقاساته ومصالحه المرسومة.

وأشار إلى أن قوى متعددة تؤهل من أبنائه ما يخدم مصالحها ويؤمّن أهدافها , ويقاتل عنها بالنيابة ضد القوى الأخرى المنافسة لها.

وأكد السامرائي أن المجتمع العراقي قد توزع إلى فئات ومجاميع تابعة لهذه القوة أو تلك وتأتمر بها وتنفذ أجنداتها.

وأشار إلى أن القوة العاتية المهيمنة على البلاد والعباد هي الجارة الشرقية بامتداداتها المؤدينة المتاجرة بالدين , وفقا لآليات عاطفية وإنفعالية تستحوذ بها على المغفلين المنومين من أبناء البلاد فتأكلهم على راحتها.

وتابع السامرائي: تبدو البلاد وكأنها ضيعة لإيران, وميدانا لتصارعها مع القوى التي تنافسها عليه, وهي في غاية التمسك بما أنجزته, وتوافقت عليه مع القوى التي تُظهر عداءها لها , بأساليب مسرحية ما عادت تخفى على الساذجين والمغفلين.

وأكد أن التداعيات المتوالية في البلاد ناجمة عن عدم السماح لأهله بالقيام بواجبهم تجاهه , ودفعهم إلى تفاعلات سلبية خسرانية لتأمين مصالح الآخرين.

والمشكلة أن أعدادا من أبنائه قد تحقق ترويضهم وبرمجتهم , ليكونوا أدوات طيعة لدى القوى الفاعلة في تدميره ونهب ثرواته والتحكم بمصيره.

ولا يد من ولادة تيار وطني خالص يستعين بأهل البلاد على مداواة جراحها , والخروج بها من وديان الضياع والإتلاف الحضاري , التي يحاول أعداؤها دفعها إليها , لكي يدوسوا على رأس البلاد!!.

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