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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 15 أيلول 2020 12:50 م

صادقون: تعيينات الدرجات الخاصة الأخيرة واحدة من اكبر أبواب الفساد

صادقون
انتقدت  كتلة صادقون النيابية , اليوم الثلاثاء , الطريقة التي تم بها اختيار ترشيح قائمة أسماء الدرجات الخاصة المتضمنة عددا من الشخصيات التي ادينت بالفساد سابقا , مشيرة الى ان ترشيحات الكاظمي لبعض الشخصيات هي واحدة من اكبر أبواب الفساد .
وقال عضو الكتلة النائب محمد البلداوي في تصريح  له , انه ” للأسف فوجئنا امس بصدور قرار تعيين الدرجات الخاصة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لبعض الشخصيات المدانة بالفساد وكذلك المجيء باشخاص سبق وان تبؤو مناصب سابقة وإخراج شخصيات عرفناها بالمهنية والنزاهة من تلك المناصب ” .
وأضاف ان ” القائمة فور إعلانها واجهت انتقادات شديدة ورافضة واعدتها واحدة من اكبر أبواب الفساد و ربما قد خضعت الى البيع والشراء , إضافة الى انها جاءت لترسيخ للطائفية والكتلوية في توزيع المناصب “.
وأوضح ان ” واجب الحكومة الحالية الأساسي هو الاهتمام بموضوع الانتخابات وإقرار حالة الاستقرار وعدم الخوض في مشاكل أخرى بعيدة عن مهمتها التي صوت اليها ” .
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