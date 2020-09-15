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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 15 أيلول 2020 12:37 م

البحرين: إقامة علاقات مع إسرائيل حماية لمصالح البلاد من التهديد الإيراني المستمر

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قال الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني إن إقامة علاقات مع إسرائيل يحمي مصالح البحرين ويعزز شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وسط التهديد المستمر من إيران.
وقال الوزير في بيان “هذا الأمر ليس تخليا عن القضية الفلسطينية ...إنما هو من أجل تعزيز أمن البحرينيين وثبات اقتصادهم”.
وقالت البحرين يوم الجمعة إنها ستقيم علاقات مع إسرائيل لتلحق بالإمارات التي أعلنت نفس الإجراء الشهر الماضي وذلك في تحركين مدفوعين جزئيا بمخاوف مشتركة من إيران.
وقال الوزير “إيران اختارت سلوك فرض الهيمنة بأشكال عدة، وشكلت خطرا مستمرا للإضرار بأمننا الداخلي”، مضيفا أن من الحكمة “استشراف الخطر والتعامل معه”.
وتحكم أسرة آل خليفة السنية البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية. وكثيرا ما تتهم الحكومة إيران، التي يحكمها شيعة، بالسعي لتقويض البحرين.
وتعاني البحرين من اضطرابات مستمرة منذ انتفاضة فاشلة في عام 2011. كما تسعى جاهدة لخفض العجز.
وحصلت البحرين على حزمة مساعدات مالية بعشرة مليارات دولار من بعض حلفائها الأثرياء بالمنطقة في عام 2018 حين كانت تتجه نحو أزمة ائتمان. وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن يقفز العجز المالي البحريني إلى 15.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقابل 10.6 بالمئة في 2019.
وأجرى وزيرا دفاع البحرين وإسرائيل أول اتصال هاتفي معلن يوم الاثنين كما بحث وزيران آخران الإمكانات التجارية بين البلدين.
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