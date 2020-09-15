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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 15 أيلول 2020 12:34 م

الإمارات وإسرائيل تناقشان 8 اتفاقات اقتصادية

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قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق إن الإمارات وإسرائيل تناقشان صياغة 8 اتفاقات في مجال التجارة والاقتصاد.
ومن الاتفاقات التي تتم مناقشتها وثيقة لتجنب فرض الجمارك المزدوج بين البلدين،  بحسب موقع "إسرائيل 24" الاخباري.
ووفقا للموقع فإن الوزير الإماراتي أشار إلى أن الإمارات وإسرائيل تدرسان إمكانية التجارة الحرة بينهما في مرحلة لاحقة.
ونقل الموقع عن الوزير قوله ان مثل هذه التفاهمات والاتفاقيات لا يمكن اعتبارها تحصيل حاصل، لأن الأمر يتعلق بالتعاون بين اقتصادين متطورين في منطقة الشرق الأوسط وهو ما يستدعي استغلال هذه الفرصة.
وجاءت تصريحات الوزير الإماراتي خلال جلسة افتراضية عقدت عبر الإنترنت لمجلس الأعمال التجارية للإمارات والولايات المتحدة، وفقا لما ذكره موقع "إسرائيل 24".
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