بارزاني: الأمم المتحدة يمكنها مساعدة بغداد في حل العديد من المشاكل

استقبل رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.

وذكرت رئاسة الاقليم في بيان لها انه خلال الاجتماع تمت مناقشة الوضع السياسي العام في العراق، وآخر مستجدات الحوار بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية لحل الخلافات والقضايا العالقة بينهما.

واشار بارزاني الى الدور الذي تؤديه الامم المتحدة في العراق، مؤكدا ان الامم المتحدة يمكنها مساعدة العراق في معالجة المشاكل وتخطي الاوضاع والتحديات التي تواجهه.

النظام الاتحادي في العراق، وملف الانتخابات المقبلة، والتصدي للارهاب، وتحركات داعش، اضافة الى مسائل اخرى ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين كانت محورا اخر من الاجتماع، بحسب البيان.



