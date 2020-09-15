بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 15 أيلول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 15 أيلول 2020 12:16 م

الذهب يرتفع لأعلى مستوى له في أسبوعين

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  بلغ الذهب أعلى مستوى في نحو أسبوعين، اليوم الثلاثاء،  في ظل ضعف الدولار ومع تحول اهتمام المستثمرين لاجتماع مجلس الفدرالي الأميركي بحثا عن تفاصيل بشأن خططه لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة بينما يهدف لرفع معدل التضخم.
وزاد الذهب في السوق الفورية 0.5% إلى 1966.47 دولارا للأونصة بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 1967.46 دولارا وهو أعلى مستوى منذ الثاني من سبتمبر أيلول. وارتفع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7% إلى 1976.90 دولارا.
وتراجع مؤشر الدولار مقابل منافسيه مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
ويترقب المتعاملون في السوق الآن اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي سيُختتم غدا الأربعاء وهو الأول منذ أن كشف رئيسه جيروم باول عن تحول في السياسة تجاه تسامح أكبر مع التضخم متعهدا فعليا بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول.

ويعد الذهب، الذي ارتفع نحو 30% هذا العام، أداة تحوط في مواجهة التضخم. وتقلص أسعار الفائدة الأقل تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.6% إلى 960.21 دولارا للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 18 أغسطس آب عند 966 دولارا. وكسبت الفضة واحدا 1% إلى 27.44 دولارا في حين نزل البلاديوم 0.1% إلى 2311.78 دولارا.
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