الأعرجي: ردود أفعال الكتل على تغييرات الكاظمي تعكس مدى النفاق السياسي

هاجم نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، اليوم الثلاثاء، الكتل السياسية التي أعلنت رفضها للتغييرات التي اجراها رئيس مجلس الوزراء بعدد من المناصب العليا.



وكتب الأعرجي في تغريدة له على حسابه عبر موقع "تويتر"، "إذا كانت بعض تغييرات الكاظمي لشاغلي الدرجات الخاصة مُحبِطة كما وصفتها بعض الشخصيات، فإنّ ردود أفعال الكتل السياسية تعكس مدى النفاق السياسي؛ كونهم يطالبون بها في السر بقوةٍ ويرفضونها في العلن".



وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد أجرى تغييرات في مناصب عليا، أبرزها البنك المركزي وأمين بغداد.