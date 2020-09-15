بغداد تحظر استيراد 29 منتجا من إيران .. ما التفاصيل ؟

أعلنت نائب رئيس الغرفة التجارية الايرانية شهلا عموري يوم الثلاثاء أن العراق حظر استيراد 29 منتجا ايرانيا وعلى التجار المحليين الاحجام عن شحن هذه البضائع بهدف التصدير.

واوضحت عموري في تصريح تناقلته وسائل اعلام ايرانية اليوم، أن إطلاع التجار بقرارات منع توريد السلع للعراق يؤدي لتدفق سلع اخرى لهذا البلد.

وأشارت الى أن التمور من المنتجات الذي يسري عليها قرار المنع الدائم، بجانب اعلان العراق حظر توريد منتجات اخرى من ايران منها البطاطس والفلفل والبيض والدجاج الحي والطماطم واللفت والجزر والثوم اضافة الى العسل والاسمكاك البحرية المثلجة والبطيخ بجانب الابقار والاغنام والاعلاف الصناعية.