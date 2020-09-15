مراقبون: الحلبوسي يرفض إدراج قانون الانتخابات على جدول أعمال "النواب" ويرمي الكرة في ملعب صالح

ذكرت كتلة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يرفض إدراج قانون الانتخابات على جدول إعمال المجلس لغرض التصويت على تعديله.

وقال النائب عن الائتلاف كاطع الركابي ، إن "رئيس البرلمان يقول إنه تم التصويت على قانون الانتخابات في الفترة السابقة ولا يمكن إعادة التصويت عليه مرة أخرى، إلا بعد مصادقة رئاسة الجمهورية ونشرة بالجريدة الرسمية".



وأضاف أن "الحلبوسي أبلغ القوى السياسية إنه يمكن عرض قانون الانتخابات للتعديل بعض فقراته بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على القانون"، مبينا انه "يمكن ذلك من خلال تقديم طلبا إلى رئاسة البرلمان موقع من قبل 100 نائب للتعديل فقرات القانون".

وكان مجلس النواب العراقي قد مرر جزءاً من قانون جديد للانتخابات النيابية أواخر العام الماضي تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة.



وقال مراقبون إن الخلافات الدائرة بين الكتل السياسية التى يسعى كل منها إلى تحقيق أهدافها الخاصة حالت دون استكمال تشريع القانون، اذ تتركز الخلافات حول اعتماد الدوائر المتعددة أو دائرة واحدة في كل محافظة، وكذلك طريقة التصويت المباشر أو عبر القوائم.



وتنص المادة 15 الفقرة السادسة من قانون الانتخابات على اعتماد المحافظة دوائر انتخابية متعددة.



ويقول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن حكومته ستبذل كل طاقتها لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة بموجب القانون الجديد في منتصف العام المقبل.



ويطالب المحتجون في المحافظات العراقية، منذ انطلاق الاحتجاجات في تشرين الأول/أكتوبر بتشريع قانون جديد يفسح المجال أمام صعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان، وفك سيطرة الكتل الكبيرة النافذة التي تحكم البلاد منذ 2003.

وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت يوم الاحد تأييد المرجعية العليا بالنجف المتمثلة بآية الله علي السيستاني اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد في شهر حزيران من عام 2021.



