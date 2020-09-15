حفاظاً على أصوات الناخبين .. مفوضية الانتخابات تعاقب موظفين وتلغي بطاقات مفقودة

اعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن معاقبة موظفين بسبب بطاقات انتخابية مفقودة.

وذكر المفوضية في بيان لها "من أجل المضي بخطوات العمل بروح الفريق الواحد والتعاون من أجل إنجاز وتنسيق العمل بين المكتب الوطني ومكاتب المحافظات الانتخابية ومراكز التسجيل التابعة لها بما يصب في مصلحة الناخب العراقي يؤكد مجلس المفوضين ضرورة مضاعفة الجهود وزيادة وتيرة العمل لا سيما ومفوضية الانتخابات مقبلة على حدث انتخابي مهم في السادس من حزيران 2021".

وأضاف ان "الادارة الانتخابية وجهت بضرورة التنسيق والمتابعة لعمل مراكز التسجيل التابعة لكل مكتب محافظة انتخابي للوقوف على الاستعدادات والاحتياجات والمعوقات التي تواجههم في عملهم، وعليه أجرى مديرو مكاتب المحافظات ومعاونيهم جولات ميدانية تفقدية لمتابعة العمل في مراكز التسجيل بالتنسيق مع المكتب الوطني للإطلاع على سير إجراءات تسجيل الناخبين وعملية توزيع بطاقة الناخب البايومترية".

وأشار البيان الى "التباحث في آلية التواصل مع المواطنين ضمن الرقعة الجغرافية لكل مركز تسجيل من أجل حثهم على التسجيل واستلام بطاقاتهم البايومترية ومتابعة سير العمل ميدانياً للمراكز والوقوف على المعوقات التي تواجهها في عملها ووضع الحلول والاليات لتذليل العقبات أمامهم استعداداً للانتخابات المقبلة".

ونوه الى انه "وعلى صعيد متصل وحفاظاً على أصوات الناخبين وجهت الادارة الانتخابية بتقديم دراسة حول بطاقات الناخبين غير المستلمة والمفقودة وتشكيل لجان تحقيقية لمعرفة ملابسات الحادث ومعرفة الموظفين المقصرين ومعاقبتهم قانونياً. على غرار ذلك تم تعطيل وإلغاء البطاقات المفقودة كافة ولن تعمل إطلاقاً، ولا يمكن لغير صاحب البطاقة الرسمي أن ينتخب وذلك لتقاطع البصمة في جهاز التحقق الالكتروني الذي يعتمد على البيانات الرسمية والحيوية (الصورة الشخصية وبصمة الأصابع العشرة)".

ودعا مجلس المفوضين الى "أهمية التنسيق مع المنظمات الدولية في الرقابة والتوعية الانتخابية لإضفاء النزاهة والشفافية على العمل الانتخابي، هذا ما أكده رئيس مجلس المفوضين خلال لقائه القائم بالاعمال الفرنسي لدى العراق عاداً هذه المرحلة الجديدة منعطفاً تأريخياً لمرحلة جديدةٍ في بناء دولة مرتكزة على أسس ديمقراطية".

في سياق متصل وجهت الادارة الانتخابية بضرورة التواصل مع شركاء العملية الانتخابية وفتح آفاق التعاون والتواصل مع الدوائر الحكومية والادارات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والبدء بعقد الندوات والورش التوعوية والتثقيفية، والوصول للناخبين من أجل توسيع قاعدة المشاركة الانتخابية الفاعلة.

من جانب آخر زارت رئيس الإدارة الانتخابية مخازن المكاتب للاطلاع على التحضيرات الجارية فيها مؤكدةٌ على الإلتزام بإجراءات الوقاية والسلامة وتعليمات الدفاع المدني لحفظ الاجهزة الالكترونية والمواد اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية.

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