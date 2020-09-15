حفاظاً على أصوات الناخبين .. مفوضية الانتخابات تعاقب موظفين وتلغي بطاقات مفقودة

اعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن معاقبة موظفين بسبب بطاقات انتخابية مفقودة.
وذكر المفوضية في بيان لها "من أجل المضي بخطوات العمل بروح الفريق الواحد والتعاون من أجل إنجاز وتنسيق العمل بين المكتب الوطني ومكاتب المحافظات الانتخابية ومراكز التسجيل التابعة لها بما يصب في مصلحة الناخب العراقي يؤكد مجلس المفوضين ضرورة مضاعفة الجهود وزيادة وتيرة العمل لا سيما ومفوضية الانتخابات مقبلة على حدث انتخابي مهم في السادس من حزيران 2021".
وأضاف ان "الادارة الانتخابية وجهت بضرورة التنسيق والمتابعة لعمل مراكز التسجيل التابعة لكل مكتب محافظة انتخابي للوقوف على الاستعدادات والاحتياجات والمعوقات التي تواجههم في عملهم، وعليه أجرى مديرو مكاتب المحافظات ومعاونيهم جولات ميدانية تفقدية لمتابعة العمل في مراكز التسجيل بالتنسيق مع المكتب الوطني للإطلاع على سير إجراءات تسجيل الناخبين وعملية توزيع بطاقة الناخب البايومترية".
وأشار البيان الى "التباحث في آلية التواصل مع المواطنين ضمن الرقعة الجغرافية لكل مركز تسجيل من أجل حثهم على التسجيل واستلام بطاقاتهم البايومترية ومتابعة سير العمل ميدانياً للمراكز والوقوف على المعوقات التي تواجهها في عملها ووضع الحلول والاليات لتذليل العقبات أمامهم استعداداً للانتخابات المقبلة".
ونوه الى انه "وعلى صعيد متصل وحفاظاً على أصوات الناخبين وجهت الادارة الانتخابية بتقديم دراسة حول بطاقات الناخبين غير المستلمة والمفقودة وتشكيل لجان تحقيقية لمعرفة ملابسات الحادث ومعرفة الموظفين المقصرين ومعاقبتهم قانونياً. على غرار ذلك تم تعطيل وإلغاء البطاقات المفقودة كافة ولن تعمل إطلاقاً، ولا يمكن لغير صاحب البطاقة الرسمي أن ينتخب وذلك لتقاطع البصمة في جهاز التحقق الالكتروني الذي يعتمد على البيانات الرسمية والحيوية (الصورة الشخصية وبصمة الأصابع العشرة)".
ودعا مجلس المفوضين الى "أهمية التنسيق مع المنظمات الدولية في الرقابة والتوعية الانتخابية لإضفاء النزاهة والشفافية على العمل الانتخابي، هذا ما أكده رئيس مجلس المفوضين خلال لقائه القائم بالاعمال الفرنسي لدى العراق عاداً هذه المرحلة الجديدة منعطفاً تأريخياً لمرحلة جديدةٍ في بناء دولة مرتكزة على أسس ديمقراطية".
في سياق متصل وجهت الادارة الانتخابية بضرورة التواصل مع شركاء العملية الانتخابية وفتح آفاق التعاون والتواصل مع الدوائر الحكومية والادارات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والبدء بعقد الندوات والورش التوعوية والتثقيفية، والوصول للناخبين من أجل توسيع قاعدة المشاركة الانتخابية الفاعلة.
من جانب آخر زارت رئيس الإدارة الانتخابية مخازن المكاتب للاطلاع على التحضيرات الجارية فيها مؤكدةٌ على الإلتزام بإجراءات الوقاية والسلامة وتعليمات الدفاع المدني لحفظ الاجهزة الالكترونية والمواد اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية.
وذكر المفوضية في بيان لها "من أجل المضي بخطوات العمل بروح الفريق الواحد والتعاون من أجل إنجاز وتنسيق العمل بين المكتب الوطني ومكاتب المحافظات الانتخابية ومراكز التسجيل التابعة لها بما يصب في مصلحة الناخب العراقي يؤكد مجلس المفوضين ضرورة مضاعفة الجهود وزيادة وتيرة العمل لا سيما ومفوضية الانتخابات مقبلة على حدث انتخابي مهم في السادس من حزيران 2021".
وأضاف ان "الادارة الانتخابية وجهت بضرورة التنسيق والمتابعة لعمل مراكز التسجيل التابعة لكل مكتب محافظة انتخابي للوقوف على الاستعدادات والاحتياجات والمعوقات التي تواجههم في عملهم، وعليه أجرى مديرو مكاتب المحافظات ومعاونيهم جولات ميدانية تفقدية لمتابعة العمل في مراكز التسجيل بالتنسيق مع المكتب الوطني للإطلاع على سير إجراءات تسجيل الناخبين وعملية توزيع بطاقة الناخب البايومترية".
وأشار البيان الى "التباحث في آلية التواصل مع المواطنين ضمن الرقعة الجغرافية لكل مركز تسجيل من أجل حثهم على التسجيل واستلام بطاقاتهم البايومترية ومتابعة سير العمل ميدانياً للمراكز والوقوف على المعوقات التي تواجهها في عملها ووضع الحلول والاليات لتذليل العقبات أمامهم استعداداً للانتخابات المقبلة".
ونوه الى انه "وعلى صعيد متصل وحفاظاً على أصوات الناخبين وجهت الادارة الانتخابية بتقديم دراسة حول بطاقات الناخبين غير المستلمة والمفقودة وتشكيل لجان تحقيقية لمعرفة ملابسات الحادث ومعرفة الموظفين المقصرين ومعاقبتهم قانونياً. على غرار ذلك تم تعطيل وإلغاء البطاقات المفقودة كافة ولن تعمل إطلاقاً، ولا يمكن لغير صاحب البطاقة الرسمي أن ينتخب وذلك لتقاطع البصمة في جهاز التحقق الالكتروني الذي يعتمد على البيانات الرسمية والحيوية (الصورة الشخصية وبصمة الأصابع العشرة)".
ودعا مجلس المفوضين الى "أهمية التنسيق مع المنظمات الدولية في الرقابة والتوعية الانتخابية لإضفاء النزاهة والشفافية على العمل الانتخابي، هذا ما أكده رئيس مجلس المفوضين خلال لقائه القائم بالاعمال الفرنسي لدى العراق عاداً هذه المرحلة الجديدة منعطفاً تأريخياً لمرحلة جديدةٍ في بناء دولة مرتكزة على أسس ديمقراطية".
في سياق متصل وجهت الادارة الانتخابية بضرورة التواصل مع شركاء العملية الانتخابية وفتح آفاق التعاون والتواصل مع الدوائر الحكومية والادارات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والبدء بعقد الندوات والورش التوعوية والتثقيفية، والوصول للناخبين من أجل توسيع قاعدة المشاركة الانتخابية الفاعلة.
من جانب آخر زارت رئيس الإدارة الانتخابية مخازن المكاتب للاطلاع على التحضيرات الجارية فيها مؤكدةٌ على الإلتزام بإجراءات الوقاية والسلامة وتعليمات الدفاع المدني لحفظ الاجهزة الالكترونية والمواد اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية.