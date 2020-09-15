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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 15 أيلول 2020 11:42 ص

الاستخبارات تقبض على مسؤول بتنظيم داعش الإرهابي في كركوك

داعش
أفادت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الثلاثاء، بإلقاء القبض على مسؤول مشاجب مايسمى قاطع الرياض ولاية كركوك في محافظة كركوك.
وذكرت الوكالة، في بيان لها، أنه "من خلال ورود معلومات استخبارية عن وجود أحد الإرهابيين البارزين في مايسمى ولاية كركوك، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية وبعد نصب كمين محكم له تم القبض عليه وهو مطلوب وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية".
وأضافت، أن "الإرهابي عمل مسؤول مشاجب مايسمى قاطع الرياض ولاية كركوك، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية بالمنصب أعلاه ولدية اثنين من اولادة تم تجنيدهم من قبلة ضمن عصابات داعش احدهم تم قتلة والاخر تم القبض عليه من قبل مفارز وكالة الاستخبارات".
وبينت، أنه "تم تدوين أقواله واحالتة للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية لينال جزاءه العادل".
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