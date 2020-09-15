القبض على ثلاثة متهمين أحدهم متهم بجريمة قتل في البصرة

ألقت مفارز الشرطة في البصرة القبض على ثلاثة متهمين احدهم متهم بجريمة قتل .
وذكرت قيادة شرطة محافظة البصرة في بيان ، " ان مفارز شرطة قضاء ابي الخصيب القت القبض على متهم مطلوب بالقتل العمد .فيما تمكنت مفارز مركز شرطة البراضعية من القاء القبض على متهمين احدهما مطلوب بالتهديد والاخر باعتداء.
وذكرت قيادة شرطة محافظة البصرة في بيان ، " ان مفارز شرطة قضاء ابي الخصيب القت القبض على متهم مطلوب بالقتل العمد .فيما تمكنت مفارز مركز شرطة البراضعية من القاء القبض على متهمين احدهما مطلوب بالتهديد والاخر باعتداء.