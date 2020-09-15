القبض على ثلاثة متهمين أحدهم متهم بجريمة قتل في البصرة

ألقت مفارز الشرطة في البصرة القبض على ثلاثة متهمين احدهم متهم بجريمة قتل .

وذكرت قيادة شرطة محافظة البصرة في بيان ، " ان مفارز شرطة قضاء ابي الخصيب القت القبض على متهم مطلوب بالقتل العمد .فيما تمكنت مفارز مركز شرطة البراضعية من القاء القبض على متهمين احدهما مطلوب بالتهديد والاخر باعتداء.

