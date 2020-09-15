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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 15 أيلول 2020 11:06 ص

القبض على ثلاثة متهمين أحدهم متهم بجريمة قتل في البصرة

اعتقال
ألقت مفارز الشرطة في البصرة القبض على ثلاثة متهمين احدهم متهم بجريمة قتل .
وذكرت قيادة شرطة محافظة البصرة في بيان ،  " ان مفارز شرطة قضاء ابي الخصيب القت القبض على متهم مطلوب بالقتل العمد .فيما تمكنت مفارز مركز شرطة البراضعية من القاء القبض على متهمين احدهما مطلوب بالتهديد والاخر باعتداء. 
 
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