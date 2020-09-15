أكد الخبير القانوني طارق حرب، ، التعيينات الجديدة بالمناصب العليا لا تحتاج إلى موافقة البرلمان.

وقال حرب ان"التعيينات الجديدة كحال سابقيهم وكحال مئات من اصحاب الدرجات الخاصة في الدولة من وكلاء ومستشارين وهيئات ومناصب عليا لا تحتاج عرضا على البرلمان او استحصال موافقة البرلمان، لكون المعينين الجدد يمارسون مهامهم بالوكالة".

واضافت، انه"سيتم عرضهم اذا أرادت الحكومة تحويلهم بالاصالة فأنه يجب عرضهم لتصويت البرلمان".