البلداوي :تعيينات الكاظمي الأخيرة مثيرة للجدل

أكد النائب محمد البلداوي ان تعيينات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي امس مثيرة للجدل.

وقال البلداوي ،ان” التعيينات الاخيرة لرئيس الوزراء اثارت الكثير من الجدل خاصة وانها تضمنت اسماء معروفة انتماءتهم السياسية بالاضافة الى وجود اسماء جرى تدويرها رغم اثارة ملفات فساد مالي واداري ناهيك عن وجود اسماء لديها ملفات في المسائلة والعدالة.

واضاف، ان “حكومة الكاظمي عليها تدقيق الاسماء في اختياراتها للمناصب الحكومية متسائلا كيف تضع الحكومة مكافحة الفساد في مقدمة اولوياتها وتاتي بشخصيات عليها ملفات وكيف تقضي على المحاصصة وسيطرة الاحزاب وتاتي بشخصيات واضحة انتماءاتهم للقوى والكتل السياسية.