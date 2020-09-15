البياتي: إعادة الكاظمي لنفس الوجوه المرفوضة ستؤدي إلى غليان الشارع العراقي

قال المحلل السياسي كامل البياتي، إن إعادة نفس الوجوه المرفوضة من قبل المتظاهرين والشعب بشكل عام، سيؤدي إلى غليان الشارع العراقي وقد يقود إلى تظاهرات جديدة رافضة لتلك الإجراءات.

وأضاف أن بعض التغييرات في المناصب المفصلية جاءت بأسماء جديدة، وبعضها قديمة وعليها مؤشرات فساد ومرفوضة داخل البرلمان، وبالتالي فأن التغيير كان مطلبا شعبيا على أن لا تتكرر نفس الوجوه.



وبين أن خلافات سياسية تلوح في الأفق، إزاء هذه التغييرات، خاصة انها لم تكن شفافة وجاملت بعض الأحزاب والمكونات، وهو امر سيخلق خلافا داخل البرلمان لرفض المحاصصة وإعادة بعض الوجوه القديمة.