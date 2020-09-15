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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 15 أيلول 2020 10:56 ص

المالية النيابية: موازنة 2020 ستصل إلى البرلمان اليوم

احمد الصفار
أعلن مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، ، موازنة 2020  ستصل الى البرلمان  اليوم  الثلاثاء، مبينا ان وزير المالية وعد بارسال مسودة الاصلاح البيضاء نهاية الشهر الحالي.

وقال الصفار في تصريح متلفز " ان " مجلس الوزراء صوت على الموازنة وسيتم ارسالها للبرلمان اليوم.
 
واضاف الصفار ان" لقاء اللجنة المالية مع وزير المالية كان مثمرا وتم شرح الوضع المالي للبلد وان مسألة الاصلاح لا يمكن تحقيقها في يوم وليلة ووزارة المالية استخدمت خطة واضحة للاصلاح الاقتصادي.

تابع ان "وزير المالية وعد بارسال مسودة الاصلاح البيضاء نهاية الشهر الحالي وان المالية النيابية لديها ورقة اصلاحات وسيتم عقد اجتماع مشترك مع وزارة المالية للخروج برؤية موحدة.
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