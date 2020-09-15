المالية النيابية: موازنة 2020 ستصل إلى البرلمان اليوم

أعلن مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، ، موازنة 2020 ستصل الى البرلمان اليوم الثلاثاء، مبينا ان وزير المالية وعد بارسال مسودة الاصلاح البيضاء نهاية الشهر الحالي.



وقال الصفار في تصريح متلفز " ان " مجلس الوزراء صوت على الموازنة وسيتم ارسالها للبرلمان اليوم.



واضاف الصفار ان" لقاء اللجنة المالية مع وزير المالية كان مثمرا وتم شرح الوضع المالي للبلد وان مسألة الاصلاح لا يمكن تحقيقها في يوم وليلة ووزارة المالية استخدمت خطة واضحة للاصلاح الاقتصادي.



تابع ان "وزير المالية وعد بارسال مسودة الاصلاح البيضاء نهاية الشهر الحالي وان المالية النيابية لديها ورقة اصلاحات وسيتم عقد اجتماع مشترك مع وزارة المالية للخروج برؤية موحدة.