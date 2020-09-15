حزب الوفاق: تغييرات رئاسة الوزراء بالمناصب افتقدت أسس الكفاءة والتخصص

أكد حزب "الوفاق الوطني"، ان التغييرات التي اجرتها رئاسة الوزراء بالمناصب بأنها جاءت بعيداً عن اسس الكفاءة والتخصص

وقال المكتب الاعلامي للحزب في بيان "ونحن على اعتاب عامٍ كامل من انطلاق الحراك الشعبي السلمي المطالب بالاصلاح، والذي انتفض ضد الانحراف الذي شاب العملية السياسية وما تسببت به سياسات المحاصصة من تردٍ كبير للواقع السياسي والامني والخدمي والصحي، نُفاجأ بقائمة تعيينات جديدة ترتكز الى ذات المبدأ المقيت.

واضاف البيان ان "اختيار بعض الاسماء جاء بعيداً عن اسس الكفاءة والتخصص، في تحدٍ فاضح لارادة شعبنا وتضحيات ابنائه في ساحات التظاه، ليكشف الستار عن زيف الادعاءات والتصريحات التي تصدر من هنا وهناك حول الاصلاح الحكومي المزعوم.



وتابع الحزب "لقد حذرنا مراراً من خطورة استمرار المحاصصة -باشكالها- في تولي المناصب الحكومية".

وقال"اننا وفي هذا الظرف الحرج والحساس الذي يعيشه العراق وتعيشه المنطقة بأمس الحاجة الى تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، عملنا وما نزال نعمل عليها حتى اللحظة.



وختم الحزب بيانه بالقول: ان "العراق لن يستقر مالم يتم استئصال هذا الوباء المرير الذي دمر البلاد وأنهك اهلها، ولا سبيل لذلك سوى بتلبية المطالب الحقة للمتظاهرين السلميين، بالاضافة الى الكشف عن قتلتهم وحماة القتلة.