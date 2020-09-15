بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 15 أيلول 2020
آخر الأخبار
عاجل.. السفارة البريطانية في بغداد: عبوة ناسفة استهدفت سيارة لبعثتنا الدبلوماسية نائب: تغييرات الكاظمي في المناصب الحكومية محاصصة مقيتة الصحة: إجراءات التعايش مع فيروس «كورونا» مستمرة الاستخبارات تعتقل متهماً يتاجر بالعملة المجمدة في الموصل علي التميمي : استمرار الاعتداءات على السفارات قد يوقع الدولة المضيفة تحت العقوبات الدولية البعيجي : لاحماية للمنتج الوطني ومنافذ حدود كردستان مفتوحة على مصراعيها نائب عن ديالى : تشكيل افواج تكتيكية في ديالى..امر سلبي يؤثر على امنها الداخلي مدرب اليوفي: أحتاج للتعاقد مع مهاجم في أسرع وقت ممكن مراقبون: إيران وظفت العمائم والرموز الدينية والسياسية في العراق لتحقيق أهدافها التوسعية الأعرجي: ردود أفعال الكتل على تغييرات الكاظمي تعكس مدى النفاق السياسي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 15 أيلول 2020 10:54 ص

حزب الوفاق: تغييرات رئاسة الوزراء بالمناصب افتقدت أسس الكفاءة والتخصص

حزب الوفاق الوطني العراقي
أكد حزب "الوفاق الوطني"، ان التغييرات التي اجرتها رئاسة الوزراء بالمناصب بأنها جاءت بعيداً عن اسس الكفاءة والتخصص  
وقال المكتب الاعلامي للحزب في بيان "ونحن على اعتاب عامٍ كامل من انطلاق الحراك الشعبي السلمي المطالب بالاصلاح، والذي انتفض ضد الانحراف الذي شاب العملية السياسية وما تسببت به سياسات المحاصصة من تردٍ كبير للواقع السياسي والامني والخدمي والصحي، نُفاجأ بقائمة تعيينات جديدة ترتكز الى ذات المبدأ المقيت.  
واضاف البيان ان "اختيار بعض الاسماء جاء بعيداً عن اسس الكفاءة والتخصص، في تحدٍ فاضح لارادة شعبنا وتضحيات ابنائه في ساحات التظاه، ليكشف الستار عن زيف الادعاءات والتصريحات التي تصدر من هنا وهناك حول الاصلاح الحكومي المزعوم.

 وتابع الحزب "لقد حذرنا مراراً من خطورة استمرار المحاصصة -باشكالها- في تولي المناصب الحكومية".  
 وقال"اننا وفي هذا الظرف الحرج والحساس الذي يعيشه العراق وتعيشه المنطقة بأمس الحاجة الى تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، عملنا وما نزال نعمل عليها حتى اللحظة.

وختم الحزب بيانه بالقول: ان "العراق لن يستقر مالم يتم استئصال هذا الوباء المرير الذي دمر البلاد وأنهك اهلها، ولا سبيل لذلك سوى بتلبية المطالب الحقة للمتظاهرين السلميين، بالاضافة الى الكشف عن قتلتهم وحماة القتلة.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عاجل فيس

عاجل.. السفارة البريطانية في بغداد: عبوة ناسفة استهدفت سيارة لبعثتنا الدبلوماسية 15 أيلول 2020 02:37 م

صباح العكيلي

نائب: تغييرات الكاظمي في المناصب الحكومية محاصصة مقيتة 15 أيلول 2020 02:32 م

thumbs_b_c_0cf2e54355ee83bbe832468163452371

الصحة: إجراءات التعايش مع فيروس «كورونا» مستمرة 15 أيلول 2020 02:02 م

11319495_3_org_foto-dpa

الاستخبارات تعتقل متهماً يتاجر بالعملة المجمدة في الموصل 15 أيلول 2020 02:00 م

hgsthvm-hghlvddm

علي التميمي : استمرار الاعتداءات على السفارات قد يوقع الدولة المضيفة تحت العقوبات الدولية 15 أيلول 2020 01:50 م

NB-230906-636557743245272725

البعيجي : لاحماية للمنتج الوطني ومنافذ حدود كردستان مفتوحة على مصراعيها 15 أيلول 2020 01:33 م

17

نائب عن ديالى : تشكيل افواج تكتيكية في ديالى..امر سلبي يؤثر على امنها الداخلي 15 أيلول 2020 01:13 م

صادقون

صادقون: تعيينات الدرجات الخاصة الأخيرة واحدة من اكبر أبواب الفساد 15 أيلول 2020 12:50 م

التعليقات