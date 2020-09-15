الركابي: تعيينات الكاظمي مخيبة لآمال العرافيين

وصف النائب كاطع الركابي، بان تعيينات الكاظمي مخيبة لامال الشعب العراقي.

وقال الركابي ان “تعيينات الكاظمي مخيبة للشعب العراقي وجاءت لتكريس المحاصصة بكل اشكالها وتجذير للطائفية والمحاصصة المقيتة.

واضاف، ان “كل التعيينات جاءت لتاكيد مفردة مهمة ان كل مرشح مرتبط بجهة سياسية معينة”، مؤكدا بان “هكذا تعيينات لاتلبي طموح العراقيين في ضرورة اناطة المناصب للكفاءات بعيدا عن الانتماءات السياسية والطائفية.