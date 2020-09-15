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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 15 أيلول 2020 10:47 ص

سائرون: الكاظمي يسير على نهج أسلافه وتعييناته الأخيرة وزعت على الأحزاب

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 قال  النائب عن تحالف سائرون، علي سعدون، ، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يسير على نهج رؤساء الحكومات الذين سبقوه، مؤكدا وجود المحاصصة الحزبية في التعيينات الأمنية والمدنية الأخيرة.
وقال سعدون إن “التعيينات الاخيرة التي أجراها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لا تخلوا من المحاصصة الحزبية لجهات معينة”، مضيفا أنها “تحتاج الى اطلاع مجلس النواب عليها لدراستها وقراءتها.
وأضاف، أن “الكاظمي وزع المناصب الامنية لجهات حزبية معينة”، مشيرا الى أن “اغلب الوجوه في المناصب منتمية الى شخصيات سياسية وهو بهذا يعكس سياسته وتشابهها مع اسلافه السابقين.
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